مصدر سعودي لرويترز المملكة حذرت السلطات الألمانية من منفذ الهجوم وسلوكه المتطرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - قالت السلطات الالمانية إن سائقا صدم بسيارته حشدا كبيرا من المحتفلين في سوق لعيد الميلاد بوسط ألمانيا مساء الجمعة مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين قبل أن يتم القبض عليه.

وقال راينر هاسيلوف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت إن أحد القتلى طفل صغير.

ووقع الحادث في ماغديبورغ عاصمة الولاية على بعد 150 كيلومترا غرب برلين.

وقال هايسلوف "إنها كارثة لمدينة ماغديبورغ وللولاية ولألمانيا بشكل عام"، مضيفا أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرا لخطورة بعض الإصابات.

ووصف هايسلوف المهاجم بأنه طبيب يبلغ من العمر 50 عاما من المملكة العربية السعودية ولديه إقامة دائمة في ألمانيا، حيث عاش لمدة تقرب من عقدين من الزمن.

"في الوضع الحالي، نحن نتحدث عن مجرم منفرد، وهذا يعني أنه لم يعد هناك خطر على المدينة لأننا تمكنا من القبض عليه".

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. ولم يكن المشتبه به معروفا للسلطات الألمانية باعتباره إسلاميا، وفقا لقناة "إم دي آر" المحلية.

وقال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة حذرت السلطات الألمانية من المهاجم، الذي قال المصدر إنه نشر آراء متطرفة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وحدد المصدر هوية المشتبه به بأنه طالب عبد الجواد.

وحددت مجلة دير شبيجل الألمانية المهاجم بأنه طالب عبد الجواد، وهو متخصص في الطب النفسي والعلاج النفسي ومتعاطف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ولم تذكر المجلة من أين حصلت على هذه المعلومات.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم.