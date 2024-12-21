أحمد السقا يفوز بجائزة النجم الذهبي في مهرجان الأفضل ويهديها لوالده

منح مهرجان الأفضل جائزة النجم الذهبي للفنان أحمد السقا، خلال الحفل المقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وبمجرد صعوده أدى أحمد السقا تحية عسكرية للفنان محمود قابيل الرئيس الشرفي للمهرجان على المسرح.

وحرص النجم أحمد السقا على إلقاء كلمة قدم الشكر فيها لإدارة المهرجان على التكريم، وحرص السقا على إهداء الجائزة لوالده المخرج الراحل صلاح السقا.

وأوضح السقا سبب أدائه تحية عسكرية للفنان محمود قابيل على المسرح قائلا: "الفنان محمود قابيل كان مقاتلاً، فكان يشغل منصب ضابط في القوات المسلحة وحارب على الجبهة فتحية له ولجميع المقاتلين".

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم "السرب"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي، كرمت النجم أحمد السقا فى ختام دورته الـ14، التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.