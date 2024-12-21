أعملي أحلي طريقة لتحضير الفميتو الأصلية"بعدة طرق"

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رياض - احمد صلاح - طريقة الفميتو إي وهو أحد أشهر المشروبات في العالم والوطن العربي وبالتحديد بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنه من أهم المشروبات على السفرة الرمضانية بالمملكة، كما أنه محبب لدى عدد كبير من الأشخاص سواء صغار أو كبار، وإنه من المشروبات سريعة التحضير والتي لا تتطلب للعديد من المكونات فمن خلال الأستعانة بمكونات بسيطة وإتباع بعض الخطوات يمكنكم الإستمتاع بشرب ألذ فميتو.

طريقة الفميتو

مكونات الفميتو

أربعة أكةاب من الماء.

ثلاث أرباع كوب من الفميتو الجاهز.

كمية حسب الرغبة من السكر.

توت أزرق وعدد من أوراق النعناع الأخضر للتزيّن.

طريقة تحضير الفميتو

نبدأ بإحضار كوب زجاجي كبير نضع فيه كمية الماء مع كمية الفميتو والسكر الأبيض.

نمزج كافة المكونات معاً حتى يذوب السكر تماماً ويتحول المزيج إلى اللون الأحمر.

نسكبه في أكواب ونزينه ببعض التوت والنعناع ونقوم بتقديمه.

طريقة عمل سموثي الفميتو

مكونات سموثي الفميتو

ثلاث أكواب من الماء البارد.

كوب ونصف من الفميتو الجاهز.

كمية حسب الرغبة من السكر الأبيض.

كمية مناسبة من مكعبات الثلج.

طريقة تحضير سموثي الفميتو

نحضر الخلاط الكهربائي وضع فيه مكعبات الثلج ونفتتهم.

بعد ذلك نضيف إليه الفميتو والماء والسكر ونخلطهم جيداً.

نستمر في خلطهم لمدة ثلاثة دقائق على سرعة متوسطة حتى يجهز.

نسكبه في أكواب وونقوم بتقديمه.

وصفة الفميتو بالكريمة

مكونات الفميتو بالكريمة

ثلاث أكواب من الفميتو.

ست أكواب من الماء البارد.

كمية حسب الرغبة من السكر.

مقدار 2 كيس من الكريمة.

مكعبات ثلج حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفميتو بالكريمة