انت الان تتابع خبر اعمليها وفرحي أولادك.. كيكة قدرة قادر بالطبقات المميزة بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم رهيب لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر حلوى قدرة قادر من ألذ وأروع أنواع الكيك المميزة والمختلفة عن باقي الحلويات، هي أيضًا محبوبة بشكل كبير لشكلها الرائع والجميل وطعمها اللذيذ والغني بنكهة الكريم كراميل مع مزيج الكيك، فهي عبارة عن حلوى مميزة لذيذة تقدم باردة ومنعشة، و تشتهر باسم كيك قدرة قادر، يمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة للحصول على ألذ طعم بأبسط المكونات.
طريقة عمل قدرة قادر
من ألذ أنواع الحلويات هي كيك قدرة قادر اللذيذة، والتي تعتبر إختيار مثالي للمناسبات المختلفة، يمكننا إعدادها بكل سهولة في المنزل باستخدام أبسط المكونات المتوفرة لدينا جميعًا، خطوات تحضيرها تتمثل في إتباع الأتي:
المكونات اللازمة:
- ثلاثة أكواب من الحليب الساخن.
- اثنان باكيت من الكريم كراميل.
- بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب وربع من السكر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير والتقديم:
- نحضر قالبًا مناسبًا ثم نصب بداخله صوص الكراميل ونوزعه جيدًا داخل القالب ثم نتركه جانبًا.
- بعد ذلك، نحضر إناءً ونضع بداخله الحليب، ثم نضيف بودرة الكريم كراميل ونخفقهم جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يختلط مع الحليب تمامًا، ثم نصبه داخل القالب.
- بعد ذلك، نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض، الفانيليا، الخل، والسكر، ونخفقهم جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.
- ثم نضيف الحليب والزيت ونستمر في خفق المكونات جيدًا حتى تختلط جميع المكونات معًا.
- نحضر وعاءً آخر، وننخل فيه الدقيق الأبيض، الكاكاو، والبيكنج بودر، ونقلبهم جيدًا. ثم نضيف الخليط السائل تدريجيًا مع التقليب في اتجاه واحد.
- نصب الخليط برفق في القالب فوق باقي المكونات.
- نحضر صينية بها ماء ساخن ونضع بداخلها القالب، ثم ندخلها الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم النضج تمامًا.
- بعد ذلك، نطفئ الفرن ونخرجها لتبرد تمامًا.
- ثم نحضر أطباق التقديم، نقطعها ونقدمها للأكل.