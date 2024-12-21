انت الان تتابع خبر اعمليها وفرحي أولادك.. كيكة قدرة قادر بالطبقات المميزة بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم رهيب لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر حلوى قدرة قادر من ألذ وأروع أنواع الكيك المميزة والمختلفة عن باقي الحلويات، هي أيضًا محبوبة بشكل كبير لشكلها الرائع والجميل وطعمها اللذيذ والغني بنكهة الكريم كراميل مع مزيج الكيك، فهي عبارة عن حلوى مميزة لذيذة تقدم باردة ومنعشة، و تشتهر باسم كيك قدرة قادر، يمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة للحصول على ألذ طعم بأبسط المكونات.

طريقة عمل قدرة قادر

من ألذ أنواع الحلويات هي كيك قدرة قادر اللذيذة، والتي تعتبر إختيار مثالي للمناسبات المختلفة، يمكننا إعدادها بكل سهولة في المنزل باستخدام أبسط المكونات المتوفرة لدينا جميعًا، خطوات تحضيرها تتمثل في إتباع الأتي:

المكونات اللازمة:

ثلاثة أكواب من الحليب الساخن.

اثنان باكيت من الكريم كراميل.

بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير والتقديم: