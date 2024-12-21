إعلام عبري: صواريخ الحوثي كشفت إخفاقات الدفاع الجوي الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنَّ سلاح الجو يحقق في الأضرار الناجمة عن الصاروخ الباليستي فرط صوتي، الذي أُطلق من اليمن على تل أبيب، صباح اليوم السبت.

وذكرت أن التحقيق الأولي أظهر إطلاق 3 صواريخ من منظومتين دفاعيتين لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن، لكنها فشلت باعتراضه.

خرق خطير

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، عن مصدر عسكري قوله: "إن إخفاقات الاعتراض المسجلة خلال الأسبوع الأخير تكشف ثغرة خطيرة في طبقات دفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة".

وذكر المصدر أنه من المحتمل أن الصاروخ الذي سقط بيافا أُطلق في مسار يجعل من الصعب اكتشافه بواسطة أنظمة الإنذار خارج إسرائيل.

وأضاف: "أن هناك احتمالية أن الصاروخ كان يحمل رأسًا حربيًا مناورًا انفصل عنه وغيّر مساره قبل الاصطدام".

وتساءلت الصحيفة العبرية عن أسباب عجز قوات الاحتلال عن اعتراض التهديد الحوثي، مؤكدة أن الخطر سيشتد حتى إذا امتلكت إيران رؤوسًا نووية.

أسباب الفشل

وأرجعت الصحيفة العبرية الأسباب وراء فشل اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، وتسبب ضرب المتنزه في دمار كبير في المنطقة وتنضم هذه الحالة إلى الاعتراض الجزئي للصاروخ.

وذكرت الصحيفة: "أنه من المفترض أن يحل نظام الاعتراض بالليزر "ماجان" المشكلات التي تطرحها عمليات الإطلاق".

وأشارت إلى ضرورة جمع المعلومات الاستخبارية عن مواقع الإطلاق والإنتاج، لصواريخ الحوثيون حتى يتم وضع "ماجان" قيد الاستخدام.

أضرار بالغة

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الصاروخ اليمني خلّف حفرة عمقها عدة أمتار وسقط بعد ثوانٍ قليلة من دوي صفارات الإنذار، موضحة أنه لحقت أضرار جسيمة بعشرات الوحدات السكنية.

وفجر اليوم، اعترف جيش الاحتلال في بيان له بفشل اعتراض الصاروخ عقب إطلاقه وقال إنه جرت محاولات اعتراض غير ناجحة وتم تحديد منطقة سقوطه وتفعيل الإنذارات وسط إسرائيل.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، صباح السبت، إصابة 16 شخصًا بجروح طفيفة جراء شظايا الزجاج الناجمة عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في تل أبيب، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة المصابين إلى 33.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون أنهم قصفوا هدفًا عسكريًا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقالت جماعة الحوثي إن نوع الصاروخ المستخدم وهو من طراز فلسطين 2، مضيفة أنهم سيواصلون استهداف المقرات الحيوية والعسكرية الإسرائيلية.

ووفقَا لصحيفة "معاريف" العبرية، أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ ونحو 170 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ بدء الهجمات منذ بداية الحرب على غزة.