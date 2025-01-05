النواب الجمهوريون في الكونغرس يحضرون مشروعا لرفع سقف الدين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (الجمهوري من ولاية لويزيانا) أن النواب الجمهوريين في الكونغرس يحضرون مشروعا لرفع سقف الدين.

وقال جونسون لشبكة "فوكس نيوز": "يجب على الجميع أن يتذكروا أننا (نحن الجمهوريين) فريق يريد تقليل الإنفاق الحكومي، وسوف نقوم بذلك بشكل جذري".

وأضاف: "سنبذل جهودا في هذا الاتجاه، ولكن من الضروري رفع سقف الدين".

وبحسب جونسون، فإن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا تنوي الوصول إلى سقف الدين الوطني في إنفاقها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.

وذكرت يلين في مناشدتها لقيادة الكونغرس الأمريكي: "اعتبارا من 2 يناير 2025، سيتم تحديد سقف الدين الجديد".

وذكّرت بأنه تم رفع سقف الدين الأمريكي مؤقتا في يونيو 2023 مع اعتماد قانون المسؤولية المالية.

واستمر الدين الوطني في عهد بايدن في الارتفاع بلا هوادة ويبلغ الآن ما يقرب من 36.2 تريليون دولار، وهو أكبر بكثير من حجم الاقتصاد