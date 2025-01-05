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إعادة عرض برنامج "الحياة اليوم" بتقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي

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أحمد جودة - القاهرة - إعادة عرض برنامج "الحياة اليوم" بتقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي

بوابة دوت الخليج

تستأنف شبكة تلفزيون الحياة بث حلقات جديدة من برنامج "الحياة اليوم" بعد النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج، والذي يقدمه كل من الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد مصطفى شردي، حيث يعرض البرنامج من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

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تفاصيل برنامج الحياة اليوم 

 

يقدم "الحياة اليوم" تغطية شاملة لأهم الأحداث الجارية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم الرأي العام المصري في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فنية أو رياضية.

 

كما يضم البرنامج سلسلة من الحوارات واللقاءات مع الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، فضلًا عن تقديم تغطيات تليفزيونية مميزة لأبرز الأحداث، مع التركيز على معالجة دقيقة للقضايا المحلية والدولية.

 

 

نبذة عن الإعلامية لبنى عسل 

 

على الرغم من أن بداية الإعلامية لبنى عسل لم تلفت الأنظار كثيرًا، حيث عملت في برامج على قناة "المحور" والقناة الرابعة المحلية دون تحقيق نجاح كبير، إلا أنها فاجأت الجميع بتميزها من خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" البرنامج الذي كانت تقدمه بالشراكة مع الإعلامي شريف عامر، أصبح محطة نجاحها الكبرى، خاصة بعد انتقال شريف إلى قناة إم بي سي مصر، لتتولى تقديم البرنامج بمفردها وتترك بصمتها الخاصة.

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الإعلامية لبنى عسل من كواليس برنامجها الحياة اليوم 
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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