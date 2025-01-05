أردوغان يتوعد حزب العمال الكردستاني بـ "قبضة تركيا الحديدية"

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، بأن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث "الانفصاليين" هناك، متوقعا دعم سوريا لمعركة تركيا مع حزب العمال الكردستاني.



ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي، تشتبك القوات السورية المدعومة من تركيا من حين لآخر في الشمال مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر إقليمي لحزبه في مدينة طرابزون: "آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد في ظل الثورة في سوريا"، مضيفا أن "الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفا حازما للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد".

وتابع الرئيس التركي "نهاية التنظيم الإرهابي اقتربت. لا خيار لأعضائه سوى تسليم أسلحتهم والتخلي عن الإرهاب وحل التنظيم. سيواجهون قبضة تركيا الحديدية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية على نحو منفصل أن عمليتها في شمال سوريا "حيدت" 32 من أعضاء حزب العمال الكردستاني، وقالت إن "الجيش التركي حيد أيضا أربعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز المسلحون".

وفي المؤتمر ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي إلا أن هناك محاولة لإنعاشه مجددا.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم "ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام".

يذكر أن الحديث عن تجدد نشاط تنظيم "داعش" في سوريا قد عاد إلى الواجهة على وقع التطورات التي غيرت الواقع الميداني وخريطة السيطرة في البلاد.

وكان قد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق، أن المقاتلين الأجانب ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، يجب أن تستلمهم الدول التي يحملون جنسيتها