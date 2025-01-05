نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يعلن طرح ألبومه الجديد “ياه” يوم 15 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان تامر عاشور عن موعد طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم “ياه”، والمقرر إطلاقه رسميًا يوم 15 يناير الجاري، وجاء الإعلان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث شارك جمهورَه صورة من غلاف الألبوم مع تعليق: “إن شاء الله ألبوم "ياه" يوم 15 يناير على القناة الرسمية لليوتيوب وعلى جميع المنصات".

منشور تامر عاشور

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تتنوع بين الرومانسي والدرامي، كعادته في تقديم أعمال قريبة من مشاعر جمهوره، وتعاون عاشور في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل أمير طعيمة، عزيز الشافعي، توما، ونادر حمدي.



آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية، وينتظر عشاقه ألبوم “ياه” بفارغ الصبر، خاصة بعد تصريحاته التي وعد فيها بتقديم تجربة فنية مميزة ومختلفة.

تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".





كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات



وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب