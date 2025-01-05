نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الخوذ البيضاء": مقتل وإصابة 75 شخصا بمختلف مناطق سوريا من 27 نوفمبر حتى 4 يناير بسبب مخلفات الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بمقتل وإصابة 75 شخصا بمختلف المناطق خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر وحتى 4 يناير، جراء انفجار ألغام أرضية وأجسام من مخلفات الحرب بسوريا.

وأشار الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إلى أنه وثق مقتل 32 مدنيا، بينهم 8 أطفال وامرأة، إضافة إلى إصابة 43 آخرين بجروح بالغة، من بينهم 19 طفلا، خلال هذه الفترة بسبب انفجار مخلفات الحرب.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى إصابة 3 مدنيين بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام السابق في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي اليوم الأحد.



كما أعلن الدفاع المدني السوري إتلاف 822 جسما من مخلفات الحرب في سوريا منذ بداية شهر ديسمبر الفائت وحتى يوم الجمعة، 3 يناير الجاري، موضحا أن فرقه تواصل تكثيف مهام المسح والبحث عن ذخائر غير منفجرة ومخلفات الحرب في المناطق التي تعرضت للقصف خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن فرق إزالة الألغام تمكنت، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها من القنابل العنقودية، مشيرا إلى أن فرقه حددت أكثر من 80 نقطة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة في مختلف المناطق السورية.

وبينت "الخوذ البيضاء" أن الفرق تواصل هذه الجهود بناء على بلاغات المدنيين عن وجود مخلفات الحرب في أراضيهم، إلى جانب عمليات المسح التي تجريها ضمن خطة عملها، رغم اتساع النطاق المكاني الملوث بمخلفات الحرب