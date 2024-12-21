وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يزورون مدرسة حقلية تابعة لمشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - » توجيه عاجل من وزير الزراعة بتنفيذ ١٠٠٠ مدرسة حقلية خلال ٦ شهور لدعم المزارعين

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، نموذجا للمدارس الحقلية حول المعاملات الزراعية الجيدة لنبات البردقوش تابعة لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بسمالوط بمحافظة المنيا.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع "سيل" ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحرص وزير الزراعة على لقاء المزارعين والمستفيدين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم للعمل على حلها على الفور، لافتا الى ان وزارة الزراعة ستظل داعمة للمزارعين بمختلف محافظات مصر، وتوصيل الدعم لهم، والاستماع اليهم، والتيسير عليهم.

واشار فاروق الى ان ذلك يأتي فى إطار سياسة وزارة الزراعة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتبنى التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية كمًا ونوعًا، لافتا الى ان مشروع سيل نفذ حوالي 350 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع في مجالات: الإنتاج النباتي، الحيواني، والنباتات الطبية والعطرية.

واضاف الوزير ان المدارس الحقلية التابعة للمشروع تستهدف وضع المعاملات الزراعية من استخدام المحسنات الطبيعية مثل الجبس الزراعي وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية مع السياسة الزراعية الذكية والهادفه لتعظيم العائد واسترداد المال للمزارع، فضلا عن تدريب عدد من الميسرين الزراعين بمناطق عمل المشروع وأصبحوا يقومون بدور المرشد الزراعي بمناطق عملهم ويستمر المشروع في تقديم المزيد من المدارس الحقلية بإستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

ووجه وزير الزراعة بمضاعفة المدارس الحقلية للوصول الى ١٠٠٠ مدرسة خلال ٦ شهور، فضلا عن زيادة عدد عدد المستفيدين والميسيرين على سبيل نقل الخبرات للمزارعين.

وفي سياق متصل قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا إن القيادة السياسيه والحكومه توفر جميع الإمكانيات للمحافظة من أجل تلبية طلبات الجماهير وتوفير الخدمات الشامله لهم مع توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة مع فتح وعمل أسواق حضارية يتم فيها بيع جميع منتجات وزارة الزراعه بأسعار مخفضة من أجل خدمة الاهالي مع توفير وعمل جميع المشروعات الكبيرة والصغيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وأننا جميعا فى خدمة المواطنين والوقوف على راحتهم.

واضاف كدواني ان زيارة الوزراء يعد تشريفا للمحافظة وتلبية لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى سرف المحافظة الشهر قبل الماضى لافتتاح عدد من المشروعات لاهالى المحافظة من أجل توفير الخدمات الشامله لهم.