انت الان تتابع خبر بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الكريم كراميل البارد الناعم المنعش باللبن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكريم كراميل من اطباق الحلويات الجميل والسهلة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بعدة طرق وكلها سهلة جداً ومذاق رائع ومميز، ويعتبر كريم الكراميل من الاطباق المغذية والمفيدة خاصة للأطفال وبعض الأطفال يعشقون تناوله، ويعتبر وجبة أساسية لهم منذ اكتمال عمر الطفل ستة أشهر وهو من الحلويات الخفيفة والغير مكلفة والتي يمكن ان تدخل في تزيين بعض الحلويات الاخرى مثل الكيك، ويمكن عملها بعدة طرق مختلفة مثل كريم الكراميل بالبسكويت او كريم الكراميل السادة ويكون قوامه لزج ويفضل تناوله في فصل الصيف، وذلك لأنه يعمل على التخفيف من حرارته ويعطي الجسم رطوبة و انتعاش غير أنه غني بالبروتين ونسبة جيدة من السكريات والكالسيوم

طريقة عمل الكريم كراميل

الكريم كراميل من اسهل وصفات المطبخ الاسباني والفرنسي وذلك لأنه يتكون من مجموعة بسيطة جداً من المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

علبة كريم كراميل جاهزة.

طريقة تحضير الكريم كراميل

في عدة خطوات سهلة وبسيطة يمكنك تحضير الكريم كراميل في المنزل اتبع الخطوات التالية خطوة خطوة سوف تحصلين على كريم كراميل بمذاق وطعم رائع:

اجلبي وعاء عميق وضعي فيه وجه علبة الكريم كراميل مع كوب الماء وضعي الحليب البودر ثم ضعيهم على النار.

قلبي جميع المكونات حتى تغلي وبعد ذلك اضيفي السكر الموجود مع علبة كريم كراميل الجاهز في أطباق التقديم.

بعد ان يغني المكونات اسكبيها في أطباق التقديم على السكر ثم ادخليها الى الثلاجة حتى يبرد.

اخرجي الأطباق من الثلاجة وقومي بتوزيع باقي علبه الكريم كراميل الجاهز على جميع الاطباق وبعد ذلك ادخليها في الثلاجه مره اخرى و قدميها الى اطفالك باردة.

فوائد الكريم كراميل

يحتوي الكريم كراميل على مجموعة كبيرة من الفوائد والتي بسببها تحرص جميع الأمهات على إعداده في المنزل أو شراؤه من الخارج للاطفال وتتمثل فوائد الكريم كراميل فيما يلي: