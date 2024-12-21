العالم اليوم - البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة ماغديبورغ الألمانية

انتم الان تتابعون خبر البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة ماغديبورغ الألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة التي وقعت في سوق تجارية بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت السبت أنّ حصيلة عملية الدهس التي نفّذها سائق سيارة في سوق ميلادية بمدينة ماغديبورغ ارتفعت إلى 5 قتلى وأكثر من 200 جريح.