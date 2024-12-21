بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل .. فلسطينيون يقدمون شكوى ضد الحكومة الأميركية

واشنطن ـ ا.ف.ب: رفعت خمس عائلات فلسطينية شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.

وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي ـ فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنّ عمّته اغتيلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وقال إن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.

وأضاف «لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة».

وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحفيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى «الاستثناء الإسرائيلي» عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.

وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ «الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل».