الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً على الأقل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن من بين المعتقلين طفلين، ومعتقلين سابقين، بالإضافة إلى "رهائن" للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في قرية /برقة/ في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، بيت لحم، طولكرم، والقدس.
وأشار النادي، إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني خلال حملات الاعتقال، ويحول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، علما أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان.
الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.
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