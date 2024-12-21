انت الان تتابع خبر حواوشي الطاسة السريعة بألذ تتبيلة وخلطة وبنفس طعم الجاهز وتحدي والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يوجد العديد من الوجبات الشهيرة الشهية التي يتم شراؤها من قبل العديد من الأشخاص من الخارج، والذي يكون من أشهرهم الحواوشي المميز، ولكن اليوم تستطيعين تحضير حواوشي الطاسة المميز بطريقة سهلة وبدون الاحتياج لدخول الفرن باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة تقومين بتقديم كمية تكفي لأكثر من خمس افراد باستخدام نصف كيلو من اللحمة المفرومة فقط.
طريقة عمل حواوشي الطاسة
تستطيعين اليوم تحضير حواوشي الطاسة باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سهلة لا تحتاج لأي مجهود وذلك عن طريق التالي:
المكونات:
- عشر أرغفة من الخبز البلدي.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- زيت للدهن.
- كوب من البقدونس المفروم.
- عدد اثنين من البصل المفروم.
- اثنين من الفلفل الحار.
- اثنين من الفلفل الرومي.
- ملعقة ممتلئة من بهارات الحواوشي.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من ملح الطعام.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير الحجم يناسب تحضير خليط الحواوشي.
- ضعي بها كمية اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والفلفل الحار المقطع والفلفل الرومي واخلطيهم جيدًا حتى يمتزج.
- ضيفي البقدونس وبهارات الحواوشي والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب وقلبي جيدًا حتي تحصلي على مزيج متجانس.
- جهزي الخبز البلدي ثم قومي بفتحه من الطرف وقومي بدهن الخبز من الخارج والداخل باستخدام الزيت.
- ضعي كمية مناسبة من خليط اللحمة داخل الخبز وافردي حتى تصبح متساوية.
- كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من تحضير كمية الخبز.
- احضري مقلاة واسعة وغير لاصقة ثم ارفعيها على النار وضعي بها القليل من زيت الطعام.
- ضعي رغيف الحواوشي وقومي بتغطية المقلاة لمدة لا تقل عن أربع دقائق ثم اقلبي الحواشي على الوجه الآخر واتركيه نفس المدة.
- بعد التأكد من نضج الحواوشي قومي بإخراجه وكرري التسوية حتى انتهاء الكمية.
- قدمي الحواوشي بمذاق رائع وهو ساخن.