انت الان تتابع خبر حواوشي الطاسة السريعة بألذ تتبيلة وخلطة وبنفس طعم الجاهز وتحدي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يوجد العديد من الوجبات الشهيرة الشهية التي يتم شراؤها من قبل العديد من الأشخاص من الخارج، والذي يكون من أشهرهم الحواوشي المميز، ولكن اليوم تستطيعين تحضير حواوشي الطاسة المميز بطريقة سهلة وبدون الاحتياج لدخول الفرن باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة تقومين بتقديم كمية تكفي لأكثر من خمس افراد باستخدام نصف كيلو من اللحمة المفرومة فقط.

طريقة عمل حواوشي الطاسة

تستطيعين اليوم تحضير حواوشي الطاسة باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سهلة لا تحتاج لأي مجهود وذلك عن طريق التالي:

المكونات:

عشر أرغفة من الخبز البلدي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

زيت للدهن.

كوب من البقدونس المفروم.

عدد اثنين من البصل المفروم.

اثنين من الفلفل الحار.

اثنين من الفلفل الرومي.

ملعقة ممتلئة من بهارات الحواوشي.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من ملح الطعام.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير