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أحمد جودة - القاهرة - مباراة قطر و الإمارات اليوم بدون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة قطر والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26.. تتجه الأنظار اليوم، السبت 21 ديسمبر 2024، إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب الإمارات في مباراة نارية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". تعد هذه المباراة بمثابة بداية قوية لمنافسات البطولة التي تنطلق في الكويت وتستمر حتى 3 يناير 2025. وتجمع المباراة بين فريقين يسعيان لتحقيق الانتصار في البطولة التي تحمل الكثير من الأهمية للمنتخبات العربية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة قطر والإمارات من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة قطر والإمارات اليوم في خليجي 26

منافسات المجموعة الأولى في خليجي 26

تتنافس في المجموعة الأولى في خليجي 26 أربعة منتخبات وهي قطر، الإمارات، عمان، والكويت. ويعد لقاء قطر والإمارات هو أحد أبرز مواجهات هذه المجموعة التي تعد حافلة بالتحديات، حيث يسعى كل من المنتخبين لتحقيق بداية قوية في البطولة لتحقيق أهدافه. في المقابل، تشهد المجموعة الثانية تواجد فرق البحرين، العراق، السعودية، واليمن.

موعد مباراة قطر ضد الإمارات

تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت، و11:00 مساءً بتوقيت عمان. وستكون المباراة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تجمع منتخبي قطر والإمارات، مما يجعل اللقاء مثيرًا للغاية نظرًا للمنافسة الشرسة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الإمارات

يتمكن عشاق كرة القدم من متابعة مباراة قطر والإمارات بث مباشر عبر عدة قنوات رياضية عربية. أبرز القنوات الناقلة للمباراة تشمل:

SSC News HD

الكأس HD1

الكويت الرياضية

الرياضية العراقية

البحرين الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمان الرياضية

دبي الرياضية 2

معلقو مباراة قطر ضد الإمارات

تعيين معلقين لهذه المباراة يعكس أهمية اللقاء، حيث سيقوم كل من:

فهد العتيبي وحماد العنزي عبر قناة SSC 4 HD.

خليل البلوشي عبر قناة الكأس HD1.

علي سعيد عبر قناة الكويت الرياضية.

طارق الملا عبر قناة الكويت الرياضية 2.

عبدالله السعدي عبر قناة دبي الرياضية.

شبيب الجسمي عبر قناة عمان الرياضية.

علي حسن عبر قناة البحرين الرياضية.

عامر عبدالله عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

عبدالحميد الجسمي عبر قناة الشارقة الرياضية.

تشكيل منتخب الإمارات ضد قطر في خليجي 26

من المتوقع أن يدخل منتخب الإمارات المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خليفة الحمادي، وليد عباس، بندر الأحبابي، ومحمود خميس

خط الوسط: عبد الله رمضان، علي سالمين، وطحنون الزعابي

خط الهجوم: كايو كانيدو، علي مبخوت، وفابيو دي ليما

تشكيل منتخب قطر ضد الإمارات في خليجي 26

أما بالنسبة لتشكيل منتخب قطر، فمن المرجح أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: طارق سلمان، خوخي بوعلام، بيدرو ميجيل، وهمام الأمين

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، وحسن الهيدوس

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، وإسماعيل محمد

تصريحات المدربين قبل المباراة

مدرب الإمارات، باولو بينتو: أشار إلى أن إعداد الفريق كان صعبًا نظرًا لقصر الفترة الزمنية، لكنه أكد أن الفريق جاهز للقتال في مباراة قطر.

مدرب قطر، لويس جارسيا: أبدى ثقته في اللاعبين وطمأن الجماهير بأن الفريق مستعد تمامًا لتقديم أداء قوي في البطولة.