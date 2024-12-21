الرئيس الكوري الجنوبي يتخلف عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون

سيول ـ د.ب.أ: تخلف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن فريق تحقيق مشتركا، يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، طلبوا حضور يون للاستجواب. وأضافت الوكالة أن محاولات تسليم الاستدعاء إلى يون باءت بالفشل هذا الأسبوع بعد أن رفض مكتبه قبولها أو إعادة إرسال البريد. وصوت البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت على عزل يون، بعد أسبوعين تقريبا من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

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