مع تواصل المجازر .. إسرائيل تستهدف النازحين فـي الخيام .. والنار تطول مستشفى كمال عدوان

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في مجازر خلفت أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى فيما يتركز الاستهداف على النازحين في الخيام في حين طالت نيران القصف مستشفى كمال عدوان وأضرمت النار في أجزاء منه.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٠٥٩ شهيدا و ١٠٧٠٤١ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م. وادى إطلاق النار المباشر إلى حريق في غرفة العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع. كما اصيب عدد من أفراد الطاقم خلال محاولتهم انتشال إصابات بعد قصف منازل بمحيط المستشفى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السيسي في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وكان سبعة ارتقوا خلال استهداف منزل لعائلة بطاح في محيط المشفى. من جهته قال مشفى العودة ـ تل الزعتر ان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير روبوت بجوار المشفى في شمال قطاع غزة، أدى ذلك لوقوع إصابات في الطواقم الطبية والمرضى وأضرار في جميع مرافق وأقسام المستشفى. وفي غزة نقلت طواقم الدفاع المدني عدة إصابات جراء إستهداف إسرائيلي منزلا لعائلة «قويدر» في شارع الصحابة غربي المدينة. وكان اربعة ارتقوا في قصف استهدف محيط مدرسة التابعين واصيب ١٥ مواطن وسط مدينة غزة. واستشهدت هناء محمد منصور وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.