مقاومون يتصدون لاقتحام حافلة مستوطنين بنابلس .. و13 عملا مقاوما بالضفة فـي 24 ساعة بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أطلق مقاومون النار على حافلة للمستوطنين اقتحمت مدينة نابلس في طريقها إلى قبر يوسف . أصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة وتضرر الزجاج الأمامي والنوافذ الأخرى.

وافادت القناة 14 الإسرائيلية «بأعجوبة لم يصاب الركاب بجروح». وعقب الحادث، تم نقل السائق إلى مركز الشرطة للتحقيق معه لمعرفة تفاصيل القضية، لأن الدخول إلى المدينة لم يتم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي ولم تتم الموافقة عليه.

وواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال. وذكر مركز معلومات فلسطين “معطى” أن عمليات المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط متفرقة بالضفة، إلى جانب خروج 3 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بمدينة القدس المحتلة، ومخيم عسكر وبيت فوريك ومدينة نابلس والخضر ببيت لحم، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.