نشكركم على متابعتكم خبر حافظ على ذهنك متوقدًا: تخلَّ عن هذه العادات الثمانية لتحسين صحة الدماغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا
مع التقدم في العمر، يصبح الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه المعرفية أمرًا بالغ الأهمية. لا يقتصر الأمر على ممارسة التمارين الذهنية فحسب، بل يشمل أيضًا تجنب بعض العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على قدراتنا العقلية. في هذا المقال، سنستعرض ثماني عادات يجب التخلص منها للحفاظ على حدة الذهن وصفاء التفكير.
- إهمال التحديات الفكرية: يُعدّ تحفيز الدماغ من خلال التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة وقراءة الكتب وحل الألغاز من أهم العوامل للحفاظ على نشاطه. فتجنب التحديات الفكرية يُعرّض الدماغ للركود ويُضعف قدراته.
- الوقوع في الروتين غير الصحي: يُفضل الخروج عن الروتين اليومي من حين لآخر وتجربة أنشطة جديدة لتحفيز الدماغ. فالقيام بنفس الأنشطة بشكل متكرر يُقلل من مرونة الدماغ وقدرته على التكيف.
- قلة النوم: يُعدّ النوم الكافي ضروريًا لصحة الدماغ. فأثناء النوم، يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات وتخزين الذكريات. قلة النوم تُعيق هذه العمليات وتُؤدي إلى ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.
- التغذية غير الصحية: تلعب التغذية دورًا هامًا في صحة الدماغ. الإكثار من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكريات يُؤثر سلبًا على وظائف الدماغ. يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
- عدم ممارسة الرياضة: تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُعزز وظائفه. كما تُساعد الرياضة على تقليل التوتر وتحسين المزاج، ما يُنعكس إيجابًا على صحة الدماغ.
- العزلة الاجتماعية: يُؤثر التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين إيجابًا على صحة الدماغ. فالعزلة الاجتماعية تُزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف.
- التدخين: يُعدّ التدخين من العوامل الرئيسية التي تُؤثر سلبًا على صحة الدماغ. يُزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يُؤثر بدوره على وظائف الدماغ.
- الإفراط في تناول الكحول: يُؤثر الإفراط في تناول الكحول سلبًا على وظائف الدماغ ويُزيد من خطر الإصابة بالخرف.