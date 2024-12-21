حافظ على ذهنك متوقدًا: تخلَّ عن هذه العادات الثمانية لتحسين صحة الدماغ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

مع التقدم في العمر، يصبح الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه المعرفية أمرًا بالغ الأهمية. لا يقتصر الأمر على ممارسة التمارين الذهنية فحسب، بل يشمل أيضًا تجنب بعض العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على قدراتنا العقلية. في هذا المقال، سنستعرض ثماني عادات يجب التخلص منها للحفاظ على حدة الذهن وصفاء التفكير.