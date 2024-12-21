يارا صبري تُوضّح حقيقة مشاركتها في عمل درامي عن سجن صيدنايا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

انتشرت مؤخرًا أنباء عن مشاركة الفنانة السورية القديرة يارا صبري في عمل درامي يتناول أحداث سجن صيدنايا، وذلك بعد تصريح للفنان جمال سليمان. إلا أن يارا صبري نفت هذه الأنباء بشكل قاطع عبر حسابها على “إنستغرام”. في هذا المقال، سنُوضّح ملابسات هذا النفي وتفاصيل تصريحات الفنانة، بالإضافة إلى آخر أعمالها ومبادراتها.

نشرت يارا صبري توضيحًا عبر حسابها على “إنستغرام” نفت فيه مشاركتها في أي عمل فني عن سجن صيدنايا. وأوضحت أن ما ورد في مقابلة الفنان جمال سليمان كان مجرد استجابة لاقتراح من مذيعة البرنامج، وليس دعوة رسمية لها للمشاركة في العمل. كما أكدت أن المسلسل كان قد كتبه الأستاذ سامر رضوان قبل الأحداث الأخيرة، وكان مُقررًا تصويره في الأردن لصعوبة التصوير في سوريا، وأنها لم تُطلب للمشاركة فيه قط.

أعربت يارا صبري عن تقديرها لمشاعر الجمهور وحساسية موضوع سجن صيدنايا وقسوته، مؤكدة تفهمها لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للكثيرين.

بالإضافة إلى توضيحها حول مسلسل سجن صيدنايا، نشرت يارا صبري فيديو تُطالب فيه المؤسسات المعنية بالأطفال اليتامى بالبحث عن الأطفال الذين اختفوا منذ أحداث الثورة السورية عام 2011 والعمل على لم شملهم بعائلاتهم. يُذكر أن يارا صبري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “العميل” إلى جانب الفنان القدير أيمن زيدان والفنان سامر إسماعيل.