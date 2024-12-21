هيرفي رينارد: علينا الظهور بقوة في بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة البحرين، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال رينارد: “أشكر دولة الكويت على كرم الضيافة، وأتمنى للجميع بطولة رائعة. نبدأ المنافسة بمباراة قوية أمام البحرين، والبطولة صعبة لأن جميع المنتخبات تأتي لتحقيق الفوز باللقب وجميعنا نعلم ذلك”.

وأضاف رينارد: “الفترة التي سبقت البطولة كانت صعبة، والمشاركة هي فرصة للإعداد بشكل جيد وأن أحصل على وقت أكبر مع اللاعبين للمرحلة المقبلة”.

وعن جاهزية بعض اللاعبين، أوضح: “حسان تمبكتي جاهز ويمكنه المشاركة في المباراة، وسالم الدوسري يتحسن ويعمل على الجانب اللياقي ولديه رغبة كبيرة بالمشاركة وأشكره على تواجده معنا والقتال بدلاً من الجلوس في المنزل”.

وأشار رينارد: “فراس البريكان ما يزال تحت التقييم بعد الإصابة التي تعرض لها، وفي تدريبات اليوم ستتضح الصورة ومدى قدرته في المشاركة”.

وواصل رينارد: “البطولات التي تقع خارج أيام الفيفا تتسبب في غياب المحترفين في أوروبا، لكن الأهم هي مشاركتهم بفاعلية مع أنديتهم، والمشاركة في البطولة ليست للتجربة، بل لتمثيل منتخب البلاد لذلك علينا الظهور بقوة”.

وأتم: “هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة لنا للتجمع والعمل مع اللاعبين، ونحن هُنا في الكويت ليس للزيارة فقط، بل للمشاركة بفاعلية والمنافسة بقوة”.