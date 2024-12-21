إنريكي: كنتم ترون هذا اللاعب مارادونا .. ولا إمكانية للمداورة أمام لانس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة لانس، غداً الأحد، في بطولة كأس فرنسا..

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال إنريكي: “بعد مرور 10 جولات من الدوري، كانت الصحافة ووسائل الإعلام ترى باركولا أنه مارادونا، والآن لا يعجبكم”.

وأضاف: “لا أتعامل بهذا المبدأ، لأن تذبذب أداء اللاعبين أمر وارد في كرة القدم، وبصفة عامة أنا راض عن أداء جميع اللاعبين منذ بداية الموسم بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها كل لاعب”.

وعن إمكانية ضم فيكتور أوسيمين، في الميركاتو الشتوي، قال: “لن أتحدث عن أي لاعب في فريق آخر”.

واستطرد: “لسنا في عجلة من أمرنا لتعزيز صفوف الفريق، لأننا تعاقدنا مع 10 لاعبين في الموسم الماضي، والبحث عن صفقة جديدة في كانون الثاني/يناير المقبل يبقى أمراً صعباً”.

وشدد: “الفائدة الوحيدة في فترات الانتقالات أنها تجعلنا منتبهين لأي فرصة متاحة، وأنا راض تماماً عن القوام الحالي للفريق، وأرى أننا تحسنا عن الموسم الماضي، ولدي مشاعر إيجابية للغاية لما تبقى من الموسم الجاري”.

وعن الإصابة العنيفة التي تعرض لها دوناروما، أوضح: “لم يعد يتألم بعد، ولكنه بالتأكيد تعرض لإصابة عنيفة، كما أنه محظوظ لأنه لم يتعرض لأي إصابة أو أذى في عينه”.

وأتم: “مواجهة لانس صعبة للغاية، ولا مجال لإجراء تدوير على التشكيل الأساسي، لأنه من المرات القليلة أن يبدأ الفريق مشواره في الكأس بمواجهة منافس من العيار الثقيل”.