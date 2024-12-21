أنظار ريال مدريد تراقب خوانلو سانشيز في “سانتياغو برنابيو”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد ما يزال مهتماً بضم مدافع إشبيلية، خوانلو سانشيز، لدعم مركز الظهير الأيمن.

وكانت تقارير، خلال الصيف الماضي، كشفت عن اهتمام الميرنجي بضم خوانلو، وخاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة المنتخب الإسباني، في أولمبياد باريس.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، ما يزال خوانلو على طاولة ريال مدريد، وسيراقبه مسؤولو الملكي مجدداً عن قرب خلال مباراة الفريقين، غداً الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خوانلو بحاجة لاتخاذ خطوة إضافية في مسيرته، خصوصاً أن بدايات هذا الموسم تشير إلى تطور ملحوظ في قدراته.

خلال الموسم الحالي، شارك خوانلو سانشيز في 12 مباراة رفقة إشبيلية في الليجا، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.