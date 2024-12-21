الدوري المغربي (15): اتحاد طنجة يلاقي الدفاع الجديدي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تجري اليوم، السبت، مباراتان في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي اتحاد طنجة (13 بـ 15 نقطة) مع الدفاع الحسني الجديدي (9 بـ 19 نقطة) الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب شباب السوالم (14 بـ 14 نقطة) والمغرب التطواني (15 بـ 10 نقاط).

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 30 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 24 نقطة، الوداد بـ 23 نقطة، المغرب الفاسي بـ 22 نقطة، والجيش الملكي بـ 21 نقطة.