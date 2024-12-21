طريقة ناجحة لتحضير صدر الدجاج بحشوة الجبن والخضار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - المكونات اللازمة لتحضير صدر الدجاج المحشي

لنبدأ بالجمع بين المكونات الطازجة والشهية للحصول على طبق لا يقاوم. إليك ما ستحتاجه:

4 صدور دجاج كبيرة الحجم

200 غرام من جبنة الموزاريلا المبشورة

1 كوب من السبانخ الطازجة المفرومة

1 فلفل أحمر كبير، مفروم ناعما

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

عصير نصف ليمونة

الخطوات التفصيلية لتحضير الوصفة

تعلّم الخطوات البسيطة والفعالة لتحضير هذا الطبق الشهي في المنزل دون أي تعقيد.

تحضير صدر الدجاج

1. باستخدام سكين حاد، اقطع جيبًا في كل صدر دجاج بحذر، بحيث لا ينفصل تمامًا.

2. تبّل صدور الدجاج من الخارج والداخل بالملح والفلفل وعصير الليمون، ثم اتركها جانبا لتنقع.

تحضير الحشوة

1. في مقلاة على نار متوسطة، سخن زيت الزيتون وأضف إليه الثوم المفروم لتحضيره حتى يصبح ذهبي اللون.

2. أضف السبانخ والفلفل الأحمر إلى المقلاة وحركهما حتى تذبلا وتصبح الخضروات طرية.

3. قم برفع الخليط عن النار وأضف إليه جبنة الموزاريلا والزعتر، ثم قلب المكونات جيدًا حتى تمتزج.

حشو الدجاج وطهيه

1. قسّم مزيج الخضار والجبن على صدور الدجاج، واملأ الجيوب بلطف.

2. سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).

3. ضع صدور الدجاج المحشوة في صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت.

4. خبز الصدور في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا ويصبح الوجه ذهبي اللون.

نصائح للتقديم

للحصول على أفضل تجربة تناول، يُقدّم صدر الدجاج المحشي ساخنًا مع اختيارك من الأطباق الجانبية مثل الأرز بالزعفران أو السلطة الطازجة. ستعشقون جميعًا المزيج المثالي بين النكهات والجبنة الذائبة داخل صدور الدجاج الشهية. لا تنسَ أن تشارك هذه الوصفة مع من تحب لتعم المتعة واللذة!