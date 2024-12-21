مدرب البحرين يتحدث عن مواجهة السعودية في كأس الخليج العربي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، عن مواجهة السعودية، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال تالاييتش: “بطولة مميزة ولديها أجواء مختلفة، تنتظرنا مباراة صعبة ونحترم المنتخب السعودي، ونعلم أنه سيقدّم مستوى عالياً، لكننا جاهزون”.

وشدد: “المباريات الأولى تكون دوماً صعبة على الطرفين”.

وأضاف: “أحترم هيرفي رينارد وأعلم أنه قادر على تقديم الكثير مع المنتخب السعودي وهو قادر على تقديم كرة قدم هجومية، ولديهم الجودة المطلوبة. قدّم مباريات قوية، لا سيّما أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022”.

وعن غياب سالم الدوسري، فأجاب: “البطولة ستفتقد سالم الدوسري وليس المنتخب السعودي فحسب. أتمنى أن يتعافى ونلتقي في النهائي”.

وأتم: “التتويج بكأس الخليج (عام 2019) قصة وانتهت. ندخل الآن بطولة مختلفة ونريد أن نقدم كرة قدم رائعة للعالم، وأن نظهر بقوة خلال البطولة”.