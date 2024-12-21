فنون شعبية مبهجة في حفلات الثقافة بمسرح الطور الصيفي

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الحفلات الفنية والأنشطة الثقافية بالمسرح الصيفي بالطور بعد تطويره وافتتاحه مؤخرًا ليقدم خدماته لأبناء سيناء.

أبرز الفقرات الفنية

وشهد المسرح، أمس الجمعة، عرضًا فنيًا مميزًا قدمته فرقة الطور للفنون الشعبية، بقيادة أسامة إبراهيم، شمل مجموعة من الفقرات الاستعراضية المتميزة التي تعكس التراث الشعبي، مثل "مرحب بالزوار"، "الحجالة"، "مصر أم الدنيا"، "صعيدي"، "سمسمية"، و"نوبة".

واختتم الحفل بفقرة "التنورة" التي شهدت إبداعًا في تصميمها واستعراضاتها، وقدمت الحفل روان رضا وسط تفاعل كبير من جمهور سيناء.

تنفذ الحفلات من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وبحضور منيرة فتحي، المشرف على فرع ثقافة جنوب سيناء.

أبرز المنشآت الثقافية

المسرح الصيفي في طور سيناء تم افتتاحه بعد الانتهاء من أعمال تطويره، ويعتبر أحد أبرز المنشآت الثقافية في المدينة، حيث يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، ويضم العديد من المرافق الحديثة مثل خشبة المسرح التي تم تطويرها، وصيانة المقاعد، بالإضافة إلى العديد من المباني والخدمات مثل قاعة للفنون التشكيلية والفنون الشعبية، ومبنى إداري، ومرافق متنوعة لخدمة الجمهور.