القاهرة - محمد ابراهيم - نفاد تذاكر حفل ذكرى فريد الأطرش فى الأوبرا غدًا

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل ذكرى الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي سيُقام غدًا الأحد 22 ديسمبر 2024 في المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، الحفل سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يُحتفل بإرث الأطرش الفني من خلال مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بحياة الأجيال المختلفة.



تفاصيل حفل الفنان الراحل فريد الأطرش في مهرجان الأوبرا المصرية



سيُقدّم الحفل فرقة عبد الحليم نويرة، التي ستعزف أشهر أغاني وألحان فريد الأطرش، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، كما يشارك في الحفل نخبة من الفنانين المميزين مثل وليد حيدر، محمود عبد الحميد، مؤمن خليل، نهاد فتحي، ورحاب مطاوع. يهدف الحفل إلى تكريم الأطرش في ذكرى رحيله، وإحياء إرثه الفني عبر مجموعة من أعماله التي تميزت بالحنين والرومانسية، مما يجعله واحدًا من أبرز رموز الموسيقى العربية في القرن العشرين.



فريد الأطرش ملك العود

يُعد فريد الأطرش من أعظم المطربين والملحنين في تاريخ الموسيقى العربية، حيث لقب بـ "ملك العود". ينتمي إلى عائلة الأطرش، التي كانت لها مكانة بارزة في جبل الدروز في جنوب سوريا، وكان لها دور محوري في مقاومة الاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفني بعد انتقاله إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.



إضافة إلى أن فريد الأطرش قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وقدم العديد من الألحان التي تغنى بها كبار الشعراء العرب، كما لحن لعدد كبير من المطربين المصريين والعرب، وتوفي في 26 ديسمبر 1974 عن عمر 64 عامًا، ليترك خلفه إرثًا فنيًا هائلًا لا يزال يؤثر في الساحة الفنية العربية حتى اليوم.