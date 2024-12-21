حياة كريمة تنظم ”احتفالية الشباب” للإحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية ضخمة للشباب ، حضرها عدد من الوزراء والشخصيات الهامة والبارزة وأكثر من ٣٥٠٠ متطوع بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة.

هدفت الاحتفالية إلى تكريم المتطوعين الأوائل في مختلف المحافظات والمكاتب الميدانية المتميزة وشركاء النجاح، نظرا لدورهم البارز في المشاركة في نجاح المبادرات التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة.

بالإضافة إلى أنه تم إطلاق "كتيب" لأبرز إنجازات المؤسسة على مدار 5 سنوات ماضية، من نجاحات غيرت حياة ملايين المصريين.

وشهدت احتفالية الشباب أيضًا توقيع 5 بروتوكولات، بين المؤسسة وجهات الدولة المختلفة من الوزرات والهيئات، بهدف تعزيز وتحقيق التكافل الاجتماعي في مختلف المجالات..

كما حضر احتفالية الشباب أمس الجمعة، الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشارة مروى هشام بركات، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وعدد من المديرين التنفيذيين للصناديق الاجتماعية والتنموية، والهيئات الحكومية المختلفة، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة.