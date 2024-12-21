دوري نجوم العراق (8): دهوك يستقبل القاسم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان مؤجلتان من الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الكهرباء مع الشرطة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ودهوك مع القاسم الساعة 17:15.

يتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 24 نقطة، يليه كل من النفط، زاخو، والزوراء بـ 19 نقطة، ولكل من نفط ميسان، أربيل والشرطة 18 نقطة.