الدوري المصري (5): غزل المحلة يستقبل الاتحاد السكندري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الخامسة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والإسماعيلي مع بيراميدز الساعة 21:00.

النتائجالمسجلة في الجولة (5)

حرس الحدود × المصري البورسعيدي 0-0

الزمالك × سيراميكا 1-1

طلائع الجيش × بتروجيت 0-1

الجونة × إنبي 1-0

مودرن سبورت × البنك الأهلي 0-1

فاركو × زد أف سي 1-2