نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (5): غزل المحلة يستقبل الاتحاد السكندري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الخامسة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والإسماعيلي مع بيراميدز الساعة 21:00.
النتائجالمسجلة في الجولة (5)
حرس الحدود × المصري البورسعيدي 0-0
الزمالك × سيراميكا 1-1
طلائع الجيش × بتروجيت 0-1
الجونة × إنبي 1-0
مودرن سبورت × البنك الأهلي 0-1
فاركو × زد أف سي 1-2