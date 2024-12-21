لهذا السبب.. إيهاب توفيق يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان إيهاب توفيق تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة قناة "ON"، وتحدث عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

ايهاب توفيق

أبرز تصريحات إيهاب توفيق

وكشف إيهاب توفيق أن دخوله عالم الغناء جاء لاحقًا وبالصدفة، عندما طُلب منه خلال حفل نهاية السنة الدراسية أداء أغنية "يا ناس أنا مت في حبي" لفنان الشعب سيد درويش، وأوضح أن الحفل كان مناسبة لإبراز مواهب الطلاب المتميزين في العزف والغناء، مما ساهم في انطلاق مسيرته كمطرب.

وأضاف توفيق أن مشواره الفني لم يكن مدفوعًا بالسعي وراء الشهرة، بل انطلق من شغفه بالموسيقى وحرصه على الالتزام الأكاديمي، وهو ما شكّل أساس تميزه في مسيرته لاحقًا.

كواليس أغنية “تترجى فيا”

كما كشف إيهاب توفيق عن الخلفية الحقيقية لأغنيته الشهيرة "تترجى فيا"، مشيرًا إلى أنها مستوحاة من قصة حب واقعية عاشها شخصيًا.

وأوضح أن الأغنية جاءت كنتيجة لتجربة عاطفية مليئة بالمشاكل انتهت بشكل مؤلم.

وقال "توفيق" إنه كانت هناك قصة حب مرت بالكثير من الصعوبات، وانتهت بشكل غير متوقع وسيء جدًا، والأغنية تُعبّر عن تلك المرحلة.

وأضاف أن كلمات الأغنية، مثل "جاي بعد إيه"، كانت تعبيرًا مباشرًا عن إحساسه وقتها بعد انتهاء العلاقة. مشيرا إلى أنه لم يكن يهمه أن يعلم الشخص المعني بالقصة أنه هو المقصود بالأغنية لأن الموضوع كان قد انتهى تماما بالنسبة له. مردفا أنه أحيانًا تكون القصة قد وصلت لنهايتها بلا رجعة.