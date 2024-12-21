16 مصابا جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين؛ جراء سقوط صاروخ في تل أبيب أطلق من اليمن إلى 16 إسرائيليًا.

وقالت "دانا أبو شمسية"، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغات عن سقوط شظايا في إحدى بلدات منطقة تل أبيب.

وأضافت "أبو شمسية"، أن جيش الاحتلال رصد سقوط صاروخ على منطقة تل أبيب - يافا أطلق من اليمن، وتم إخلاء عدد من المصابين لتلقي العلاج بعد سقوط الصاروخ.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.

وفى وقت سابق، أفاد المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق الصاروخ، وجرت محاولات اعتراضه لكنها باءت بالفشل؛ ما أدى إلى اصطدامه بالأرض في منطقة الحادث والتحقيق جارٍ.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتم تفتيش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ بها.