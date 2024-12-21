العالم اليوم - طبيب عربي "معادي للإسلام".. ماذا نعرف عن منفذ هجوم ألمانيا؟

انتم الان تتابعون خبر طبيب عربي "معادي للإسلام".. ماذا نعرف عن منفذ هجوم ألمانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية تفاصيل عن السائق الذي اقتحم سوقا لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بوسط ألمانيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وتقول الصحيفة إن المتهم في عملية الدهس والذي يبلغ من العمر 50 سنة يدعى "طاليب أ." وقد ولد في السعودية.

وأضافت أنه يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، ويحمل تصريح إقامة دائما في البلاد حيث يعمل كطبيب في مستشفى بيرنبورغ مختص في الطب النفسي والعلاج النفسي.

وأوضحت أنه من المفترض أنه كان يعمل في وحدة لإعادة تأهيل ومعالجة السجناء المدمنين على المخدرات في ولاية ساكسونيا-أنهالت.

تصريحات "معادية الإسلام"

وكشفت "بيلد"، أن "طاليب أ." لم يكن معروفا كإسلامي متطرف أو مثير للانتباه، وعكس ذلك أشارت إلى أنه قال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" عام 2019 "أنا أعتُبر أكثر منتقدي الإسلام عدوانية في التاريخ".

وأضافت أنه وفي فيديو نشر بعد الحادث مباشرة، قدم الرجل نفسه على أنه "طاليب أ." طبيب نفسي يعمل في ألمانيا، حيث تحدث عن أن منتقدي الإسلام في ألمانيا يتعرضون للملاحقة "بنشاط وبشكل إجرامي".

وشارك المشتبه به أيضا محتوى يشيد بحزب البديل من أجل ألمانيا وموقفه من الإسلام، ونشر صورة معدلة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل وهي تحمل لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "لقد دمرت أوروبا".

وفي ما يبدو أنه وصف لملفه الشخصي على منصة "اكس"، كتب حسب "بيلد" أن "ألمانيا تطارد طالبي اللجوء السعوديين داخل وخارج ألمانيا لتدمير حياتهم" و"ألمانيا تريد أسلمة أوروبا".

كما أكدت مجلة "دير شبيجل" أن المشتبه به متعاطف مع أفكار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

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