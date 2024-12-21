محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة والسكان في زيارته للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - استقبل"منذ قليل"الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ، في مستهل زيارته" اليوم" للمحافظة " ، وذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة

ومن المقرر أن يرافق المحافظ نائب رئيس الوزراء وزير الصحة،في افتتاح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ، الذي تنظمه مديرية الصحة بقاعة المؤتمرات كورنيش النيل،ثم القيام بجولة ميدانية لتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية،والتي تبدأ بمستشفى التأمين الصحي ثم المركز الطبي بشرق النيل، ومستشفيات ناصر واهناسيا التخصصي