دييجو سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

موسو، خيمينز، أزبيلكوتا، جالاجير، دي بول، كوكي، أنطوان جريزمان، باريوس، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، ليمار، لينو، يان أوبلاك، لورينتي، كليمنت لينجليت، مولينا، ريكيلمي، جوليان ألفاريز، فيتسل، تشافي جالان، جوليانو، رينالد، لو نورماند، جوميز.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، متساوياً مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، مع وجود مباراة مؤجلة للفريق المدريدي.