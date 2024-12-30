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جوناثان ديفيد يعلق على مستقبله مع ليل

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - علق المهاجم الكندي، جوناثان ديفيد، لاعب ليل، على مستقبله مع الفريق الفرنسي، علماً أن عقده ينتهي الصيف المقبل.

وقال الكندي في مقابلة مع صحيفة “لا فو دو نورد” الفرنسية: “كما قال رئيس النادي أوليفييه ليتانج هناك مفاوضات جارية بيننا بشأن توقيع عقد جديد، لكن لم نحسم أي قرار”.

وأضاف: “المناقشات مستمرة والباب ليس مغلقاً بل الفرصة بشأن توقيع عقد جديد نسبتها 50%”.

يشار إلى أن الصحيفة الفرنسية اختارت جوناثان ديفيد كأفضل لاعب في ليل لعام 2024.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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