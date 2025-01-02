رودري يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 03:56 مساءً - رد رودري، نجم مانشستر سيتي، على تصريحات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بشأن جائزة الكرة الذهبية.

وكان رونالدو صرح مؤخراً أن رودري لا يستحق التتويج بالكرة الذهبية، وأن نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هو الأحق بالتتويج.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “أنا مندهش حقاً من كريستيانو، لأنه يدرك أكثر من أي شخص آخر معايير الكرة الذهبية وكيف يتم اختيار الفائز بها”.

وأضاف: “لقد اختار الصحفيون المشاركون في التصويت هذا العام أنني الفائز بالجائزة، وأعتقد أنهم نفس الصحفيين الذين اختاروا رونالدو للفوز بالجائزة في مرحلة ما سابقة.. وأعتقد أن كريستيانو كان مقتنعاً حينها باختيار هؤلاء الصحفيين”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات آخرها في عام 2017.