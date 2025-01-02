كأس السوبر الفرنسي .. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 03:56 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة موناكو، في كأس السوبر الفرنسي.

وتقام المباراة بين باريس وموناكو، يوم الأحد المقبل، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وضمت القائمة 26 لاعباً، وهم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.