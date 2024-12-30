إنريكي يعمل على بناء مشروع “الفريق الواحد”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن دور الإسباني، لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في بناء فرق الأكاديمية في النادي الباريسي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يعمل على مشروع “الفريق الواحد” المستوحى من مدرسة “لاماسيا” الخاصة بنادي برشلونة.

ويهدف مشروع “الفريق الواحد” لبناء هوية لعب مشتركة لجميع الفرق، بحيث يلعب فريقا الناشئين والشباب تحت 17 و19 عاماً بنفس فلسفة الفريق الأول، لإمداد إنريكي بلاعبين يخدمون أفكاره.

وأشارت الصحيفة، أن المشروع يحظى بدعم كبير من ناصر الخليفي، رئيس النادي، بالإضافة إلى أن إنريكي شارك في اجتماعات مع مدربي الشباب والبراعم، لتطوير أفكارهم ومبادئهم بشأن إدارة اللاعبين في سن صغيرة.

وأكدت الصحيفة، أن إنريكي يضع أكاديمية باريس في قلب المشروع الجديد، الذي يؤسسه في حديقة الأمراء.