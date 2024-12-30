رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع لجنة الطروحات لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنسيق الجهود بين الحكومة والتحالف الوطني التنموي ودعم التوسع في تقديم الخدمات والدعم للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشادة بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمبادرات التي ينفذها التحالف للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل الظروف الحالية من خلال المشاريع الخدمية التي تستهدف قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى الإمكانات غير المسبوقة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مُؤكداً قدرة التحالف على إحداث نقلة نوعية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها دول العالم، ومنها مصر، خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن أكبر 36 جمعية خيرية في مصر أعضاء ضمن التحالف، كما أن أعضاء التحالف من المتطوعين منتشرون في جميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن التحالف يتحمل المصاريف المدرسية لعدد 630 ألف تلميذ.

وأشار المهندس خالد عبد العزيز، إلى أنه نظراً لأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فيتم التجهيز حالياً لتوزيع أكثر من 2 مليون كرتونة للشرائح المستحقة للدعم، وتابع، قائلاً: مطلوب دعم وتنسيق حكومي بشأن اللوجسيتات المختلفة والموافقات التي تسهل توصيل الخدمات المختلفة لمستحقيها.