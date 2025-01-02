نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي ليسعى لتأكيد صدراة المجموعة.

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على حساب ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، وتعادل مع أورلاندو بايرتس سلبيا ويحقق النتيجة الكبيرة على حساب الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد غد الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب ٥ جويلية في الجزائر اللقاء المرتقب بين الفريقين.

و تنقل من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وتحديدا قناة beIN Sports HD 2.