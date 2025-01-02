الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي ليسعى لتأكيد صدراة المجموعة.

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على حساب ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، وتعادل مع أورلاندو بايرتس سلبيا ويحقق النتيجة الكبيرة على حساب الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد غد الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب ٥ جويلية  في الجزائر اللقاء المرتقب بين الفريقين.

و تنقل من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وتحديدا  قناة beIN Sports HD 2.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا