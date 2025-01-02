جامعة الأزهر تتيح مجلاتها العلمية رقميًّا خدمة للباحثين في مختلف أنحاء العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 02:28 مساءً - انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على النهوض والارتقاء بالمجلات العلمية وتعزيز حضورها؛ تفعيلًا للتحول الرقمي، وخدمة للباحثين وطلاب العلم في جميع المجالات؛ وقَّعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة؛ اتفاقية تعاون مع دار المنظومة، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال قواعد المعلومات الرقمية للدوريات العلمية باللغة العربية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الاتفاقية تعد أحد ثمار جهود مكتب التميز الدولي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة جميع أعداد مجلات جامعة الأزهر الصادرة باللغة العربية بشكل غير حصري إتاحة إلكترونية كاملة، مما يعظم إتاحة محتواها العلمي والثقافي الإسلامي والعربي محليًّا ودوليًّا.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن إتاحة هذه المجلات العلمية يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم.

وأوضح صديق أن هذا الإنجاز يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم المعرفة ونشر الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وتعزيز مكانة المجلات العلمية في المنصات الرقمية العالمية من خلال هذا المشروع، وتسعى الجامعة إلى تسهيل وصول الباحثين حول العالم والمهتمين إلى المحتوى العلمي بجودة واحترافية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأصالة والحداثة في البحث العلمي العربي والإسلامي.

وأضاف صديق أنه بهذا المشروع الطموح تؤكد جامعة الأزهر من خلال هذه المبادرة التزامها بالريادة في تقديم الحلول الرقمية لدعم الإنتاج الفكري العربي والإسلامي، وإيمانها الراسخ بأهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتعزيز التطوير المستدام.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة لها مجلات علمية على موقع بنك المعرفة المصري بعدد ( 54 )مجلة من ( 67 ) مجلة في مجال الدراسات العربية والإسلامية مما يجعلها قبلة للإنتاج البحث العلمي في المجال العربي والإسلامي ، وتحتوي على آلاف رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة القانون والتي تتميز بها جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات على مستوى العالم.