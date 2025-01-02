نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اسم نجم الأهلي المنتقل إلى الشمال القطري بالموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أنهى إتفاقه مع نادي الشمال القطري للإنضمامه له خلال الفترة المقبلة.

أكرم توفيق إتفق مع الشمال القطري وزيزو لم يوقع رسميا

أوضح كريم حسن شحاتة ببرنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن مشعل العلي رئيس جهاز الشمال القطري أثناء تواجده في القاهرة أنهى اتفاقه مع أكرم توفيق.

وأضاف كريم حسن شحاته أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لم يوقع على تجديد تعاقده مع ناديه حتى الأن.