انت الأن تتابع خبر خبراء عسكريون إسرائيليون: هجمات الحوثيين تكشف ثغرات أمنية خطيرة بأنظمة الدفاع الجوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن خبراء عسكريين إسرائيليين أشاروا إلى ثغرات أمنية خطيرة في أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة التي نفذها الحوثيون من اليمن.

وبحسب الخبراء بأن الصواريخ التي أُطلقت من اليمن قد تكون سلكت مساراً يصعب تشخيصه، أو أن الرأس الحربي للصاروخ قد يحتوي على آلية لتغيير مساره وسرعته، مما يجعل من الصعب اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية.

وفجر السبت، أعلنت وسائل علام إسرائيلية، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في مدينة تل أبيب، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات واندلاع حريق في موقع السقوط.

وبثت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة سقوط الصاروخ بشكل مباشر على تل أبيب. كما وأظهرت مقاطع مصورة فشل القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.