أستون فيلا يلحق بمانشستر سيتي خسارة جديدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - تغلب أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية أستون فيلا حملت توقيع كلاً من جون دوران (د16)، ومورجان روجيرس (د65)، فيما سجل فيل فودين (د90+3) هدف السيتي الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد السيتي عند 27 نقطة في المركز السادس.

يشار إلى أن هذه الخسارة هي السادسة للسيتي، خلال الموسم الحالي، في البريميرليج.