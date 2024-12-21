احذر!.. 4 أطعمة تُسبب تسمماً عند حفظها بالثلاجة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذرت خبيرة التغذية الهندية جانفي سانغفي من تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خطر التسمم الغذائي. وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من الأطعمة يجب تجنب تخزينها في الثلاجة، وهي البصل، الثوم، والبطاطس.

البصل

أشارت سانغفي إلى أن وضع البصل في الثلاجة قد يؤدي إلى نمو العفن عليه، نتيجة للرطوبة الزائدة التي توفر بيئة مثالية لنمو الجراثيم الفطرية. هذه الفطريات قد تتسبب في تسمم غذائي، مع أعراض مثل القيء، آلام المعدة، والإسهال. العفن الذي ينمو على البصل يمكن أن يفرز مادة تسمى “الميكوتوكسين”، وهي مادة سامة قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض إذا تم تناولها. لذلك، نصحت بتخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل الخزانة، بدلاً من الثلاجة.

الثوم

أما بالنسبة للثوم، فقالت سانغفي إن تخزينه في الثلاجة يؤدي إلى إنباته وجعل قوامه لزجاً، مما يفقده نكهته وقوته. كما أن الثوم قد ينمو عليه العفن والفطريات في بيئة باردة ورطبة، ما يشكل خطراً صحياً. لذلك، يُفضل تخزين الثوم في مكان جاف ومظلم، بعيداً عن الرطوبة.

البطاطس

وأوضحت سانغفي أن تخزين البطاطس في الثلاجة يسبب تحول النشويات الموجودة فيها إلى سكريات، مما يعطيها طعماً أكثر حلاوة وملمساً خشناً. كما حذرت من أن طهي البطاطس التي تم تخزينها في الثلاجة في درجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكوين مركب “الأكريلاميد”، وهو مركب قد يكون ضاراً بالصحة. وقد حذر العلماء سابقاً من أن تخزين البطاطس النيئة في الثلاجة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، ما يزال هناك جدل حول صحة هذه الفكرة.

لطالما كان يعتقد أن تخزين البطاطس في درجات حرارة منخفضة يؤدي إلى تكوين كميات إضافية من السكريات التي يمكن أن تتحول إلى الأكريلاميد عند القلي أو التحميص. ولكن في عام 2023، قامت وكالة معايير الغذاء (FSA) بتحديث إرشاداتها لتوضح أنه يمكن تخزين البطاطس “إما في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف”. وقد شكك بعض الخبراء في صحة العلاقة بين تخزين البطاطس في الثلاجة والإصابة بالسرطان، مثل البروفيسور توماس ساندرز من كلية كينغز في لندن، الذي أكد أن الأكريلاميد يتكون بشكل رئيسي عند تسخين البطاطس في درجات حرارة مرتفعة، خاصة أثناء القلي أو التحميص. وأوضح أن نقع البطاطس قبل الطهي يساعد في تقليل تكوين الأكريلاميد، وأن البطاطس التي تُسخن في المايكروويف أو تُغلى لا تحتوي على الأكريلاميد.

الموز والزنجبيل

بالإضافة إلى ذلك، حذرت سانغفي من تخزين بعض الأطعمة الأخرى في الثلاجة، مثل الموز، حيث يؤدي البرد إلى جعله بنيًا وطريًا، مما يعطل عملية نضجه. كما نصحت بعدم تخزين الزنجبيل في الثلاجة، لأنه يتحول إلى جاف ويصبح غير مناسب للطهي، مما يفقده نضارته وطعمه.

إن تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة قد يؤدي إلى تغييرات تؤثر على جودتها وسلامتها الصحية. لذلك، يُفضل تخزين البصل والثوم والبطاطس في أماكن باردة وجافة بعيداً عن الثلاجة. كما ينبغي أخذ الحذر عند التعامل مع الأطعمة الأخرى مثل الموز والزنجبيل لضمان الحفاظ على نضارتها وفوائدها.