نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
رفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 27 هدفاً في ضدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الـ 28 ..
1- محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفاً
2- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفاً
3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً
4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً
6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً
7- أولي واتكينز (أستون فيلا): 13 هدفاً
8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً
9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً
10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً
11- يوان ويسا (برينتفورد): 12 هدفاً