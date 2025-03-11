نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج رفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 27 هدفاً في ضدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الـ 28 .. 1- محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفاً

2- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفاً

3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً

4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً

6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً

7- أولي واتكينز (أستون فيلا): 13 هدفاً

8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً

9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً

10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً

11- يوان ويسا (برينتفورد): 12 هدفاً